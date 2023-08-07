Україна

Коментар гравця після несподіваної перемоги в матчі УПЛ.

Півзахисник криворізького Кривбасу Максим Луньов прокоментував перемогу у 2 турі УПЛ над луганською Зорею — 3:1.

"Дуже важкий матч. Невдалий старт гри, але зуміли зібратись та переломити хід зустрічі. Зазначу, що грали за важкої погоди: спека давалась взнаки у діях обидвох команд. Команда дуже рада, що здобула вольову перемогу, першу в сезоні.

Пенальті? Це мій перший пенальті у професійній карʼєрі. Цей гол дуже допоміг нам з психологічної точки зору, адже забили, як-то кажуть, "у роздягальню". Після цього перехопили ініціативу, тиск на ворота Зорі ставав все більший. Вдалось забити другий гол, потім третій. Я повністю задоволений нашою грою.

Наставник наголосив на тому, що почали гру не дуже вдало, але добре, що вдалось забити. Підбадьорив, сказав, щоб продовжували у тому ж дусі. Перемогли й з гарним настроєм повернемось до Кривого Рогу", — цитує футболіста офіційний сайт Кривбасу.

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