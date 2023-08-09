Україна

Відоме ім'я нового наставника збірної.

Головний тренер жіночої збірної України, іспанець Луїс Кортес, звернувся з листом до УАФ, в якому висловив побажання завершити роботу з командою після закінчення контракту. Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Під керівництвом Луїса Кортеса національна жіноча збірна України посіла третє місце у групі відбірного турніру чемпіонату світу-2023, випередивши Угорщину та Фарерські острови й пропустивши вперед Шотландію та Іспанію.

Сьогодні, 9 серпня, відбулося засідання Комітету жіночого футболу УАФ. За підсумками засідання комітет рекомендував Виконавчому комітету УАФ затвердити на посаді головного тренера національної жіночої збірної України Володимира Пятенка.

Раніше Пятенко очолював українські клуби: Металург (Донецьк), Оболонь-Бровар (Київ). З 2021 року — головний тренер жіночої команди Динамо (Київ).