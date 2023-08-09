Італія

Бельгійцю не раді в туринському клубі.

Ультрас Ювентуса виступили проти трансферу Ромелу Лукаку, повідомляє Gazzetta dello Sport.

У вівторок увечері біля домашньої арени Ювентуса з'явився великий банер: "Ромелу залишиться в Мілані. Ми вже маємо запасного воротаря".

❗Juventus fans:



"Lukaku stay in Milan, We already have the second Goalkeeper." #Juventus pic.twitter.com/oNbddbtbhB — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) August 8, 2023

Нагадаємо, проти бельгійця виступили й фанати Інтера, яким не сподобалося, що Ромелу вів переговори з "б'янконеррі".

У випадку, якщо угода здійсниться, Лукаку підпише трирічний контракт із Юве.

Раніше повідомлялось, що Лукаку змінив свого представника, що призвело до конфлікту з Інтером. Це призвело до миттєвої відмови Інтера від будь-яких подальших спроб отримати собі до складу Лукаку.