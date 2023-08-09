Бельгійцю не раді в туринському клубі.
РОМЕЛУ ЛУКАКУ, GETTY IMAGES
09 серпня 2023, 14:53
Ультрас Ювентуса виступили проти трансферу Ромелу Лукаку, повідомляє Gazzetta dello Sport.
У вівторок увечері біля домашньої арени Ювентуса з'явився великий банер: "Ромелу залишиться в Мілані. Ми вже маємо запасного воротаря".
Нагадаємо, проти бельгійця виступили й фанати Інтера, яким не сподобалося, що Ромелу вів переговори з "б'янконеррі".
У випадку, якщо угода здійсниться, Лукаку підпише трирічний контракт із Юве.
Раніше повідомлялось, що Лукаку змінив свого представника, що призвело до конфлікту з Інтером. Це призвело до миттєвої відмови Інтера від будь-яких подальших спроб отримати собі до складу Лукаку.