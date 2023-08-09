Іспанія

Жирона презентувала Артема Довбика.

Минулими вихідними Жирона оформила трансфер найкращого бомбардира УПЛ та Дніпра-1 Артема Довбика. Сьогодні клуб презентував гравця. На пресконференції українець поділився очікуваннями від перебування в каталонському клубі.

"Циганков дуже добре себе проявив в Жироні. Це був знак. Клуб запросив також і мене. Тому, я думаю, адаптація буде проходити ще швидше. В найближчих матчах ми покажемо свою найкращу гру.

На мене немає ніякого тиску. Я впевнений у своїх силах. Я думаю, що зможу допомогти клубу та проявити свої найкращі якості.

Я провів тільки три тренування. Ще багато чому вчусь — тактиці, наприклад, — це дуже важливо. Мене всі підтримують. Дуже тепло всі зустріли. Віктор мені допомагає. З адаптацією ніяких проблем немає.

Скільки планую забити в цьому сезоні? Не люблю казати наперед. Але чим більше, тим краще. Звісно, що Ла Ліга — топ ліга світу, тому я намагатимусь забити якнайбільше.

Я дуже радий перебувати тут. Віктор показав свій рівень. Тому, я сподіваюсь теж проявити себе. Мені всі допомагають.

Жирона найбільше хотіла мене бачити у своєму складі. Клуб був найбільше наполегливим. Найголовніше — тренер хотів мене бачити в клубі.

Дніпро-1? Я слідкую за ними. Завтра у них буде гра в Празі (проти Славії). Сподіваюсь, вони пройдуть та попадуть у Лігу Європи", — підсумував гравець Жирони.

Додамо, що Довбик вже встиг дебютувати за іспанський клуб у спарингу проти римського Лаціо, в якому голом відзначився ще один українець Віктор Циганков.