Україна

Бразилець приєднався до житомирського колективу.

Полісся уклало контракт про оренду із правом викупу бразильського 18-річного нападника Аріельсона Сампайо Гальвао. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

До переходу в Полісся Аріельсон виступав за футбольний клуб Крузейро, за який впродовж останніх двох років у 53 матчах забив 21 гол.

"Ще перед початком навчально-тренувальних зборів команди ми анонсували підсилення команди гравцями, в тому числі з футбольних країн. Ми рухаємось у цьому напрямку і раді привітати у нашій зграї бразильського нападника Аріельсона Сампайо Гальвао.

Цей молодий футболіст вже продемонстрував чудову результативність та ефективність на полі.

Селекційна робота на цьому не зупиняється і ми продовжимо слідкувати за футболістами, які потенційно можуть підсилити склад Полісся", — коментує підписання бразильського нападника генеральний директор футбольного клубу Полісся Володимир Загурський.

У наступному турі житомирське Полісся зіграє вдома проти львівського Руху.