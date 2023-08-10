Україна

Півзахисник — про свій перехід в нову команду.

Дніпро-1 підписав півзахисника Динамо Богдана Лєднєва. Новачок дніпрян дуже радий, що опинився в новій команді.

"Я дуже задоволений опинитися в цій команді. Вона завжди ставить перед собою найвищі цілі, і я прийшов, щоб допомагати їх досягати. Щодо гри, то так, я поговорив з тренером і готовий грати сьогодні.

Як витримав учора вітальний коридор?... (посміхається) Все нормально, в позитивній атмосфері. Хороший коридор був. Вижив.

Контакт зі Сватком? Так, він – мій дуже хороший друг. Також знаю і багатьох інших хлопців, адже грали разом на молодіжному рівні. Тож з адаптацією, думаю, проблем не буде.

Славія? Учора було теоретичне заняття, розібрали їхню гру. Славія – хороша, силова команда. Але якщо будемо грати так, як запланували, думаю, матимемо хороші шанси пройти далі.

Газон викликає багато питань? Так, газон виривається шматками, але ми професіонали й маємо підібрати правильне взуття, щоб мінімізувати ймовірність проблем", — наводить слова Лєднєва офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, раніше нападник Дніпра-1 Олександр Філіппов поділився емоціями від переходу в нову команду.