Україна

Головним героєм матчу став півзахисник команди з Ковалівки Павло Оріховський.

Колос у поєдинку третього туру української Прем'єр-ліги на своєму полі здобув впевнену перемогу над рівненським Вересом із рахунком 2:0.

Перемогу команді з Ковалівки принесли забиті м'ячі у виконанні Дениса Безбородька, який відзначився у середині першого тайму з передачі Павла Оріховського.

Потім у середині другого тайму сам Оріховський реалізував пенальті та подвоїв перевагу команди Ярослава Вишняка.

Таким чином, Колос набрав сім очок після трьох турів та посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ. У Вереса один бал після трьох зустрічей та 12 рядок.

Колос - Верес 2:0

Голи: Безбородько, 24, Оріховський, 71 (з пенальті).

Колос: Фесюн — Цуріков, Бондаренко, Бурда, Золотов, Лучкевич — Богданов (Болбат, 81), Оріховський — Мякушко (Ільїн, 68), Велетень (Демченко, 53), Безбородько (Салабай, 81).

Верес: Паст — Шевченко, Вовченко, Курко, Гакман (Шестаков, 73) — Дахновський (Балан, 11), Кучеров — В. Шарай, Яго (Кучеренко, 73), Блізніченко (Гайдучик, 73) — Марусич (Гагун, 81).

Попередження: Золотов, Бурда, Безбородько, Велетень, Мякушко — Яго, Гакман.