У рамках другого туру української Прем'єр-ліги ковалівський Колос на власному полі обіграв одеський Чорноморець.

У заключному відрізку матчу підопічні Романа Григорчука пропустила два "сухих" м'ячі та зазнали поразки із підсумковим рахунком 0:2.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Колос — Чорноморець у 2 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Колос — Чорноморець 2:0
Гол: Велетень, 77, Цуріков, 88

Колос: Фесюн, Бондаренко, Бурда, Демченко (Ільїн 73), Цуріков, Оріховський (Мілько 85), Безбородько (Салабай 73), Лучкевич, Золотов, М'якушко (Велетень 64), Богданов (Болбат 64)

Чорноморець: Білик, Єрмаков, Гучек (Штогрін 84), Кузик, Шпорн (Хадіда 84), Путря, Бойчук, Васильєв, Брагару, Ієде Самсон, Салюк

Попередження: Богданов 54, Золотов 61, Оріховський 81 – Путря 17, Бойчук 45, Гучек 45+4, Шпорн 66, Салюк 78, Білик 80