Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 6 серпня 2023 року, 17:00.
Фото: ФК Колос Ковалівка
06 серпня 2023, 20:25
У рамках другого туру української Прем'єр-ліги ковалівський Колос на власному полі обіграв одеський Чорноморець.
У заключному відрізку матчу підопічні Романа Григорчука пропустила два "сухих" м'ячі та зазнали поразки із підсумковим рахунком 0:2.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Колос — Чорноморець у 2 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Колос — Чорноморець 2:0
Гол: Велетень, 77, Цуріков, 88
Колос: Фесюн, Бондаренко, Бурда, Демченко (Ільїн 73), Цуріков, Оріховський (Мілько 85), Безбородько (Салабай 73), Лучкевич, Золотов, М'якушко (Велетень 64), Богданов (Болбат 64)
Чорноморець: Білик, Єрмаков, Гучек (Штогрін 84), Кузик, Шпорн (Хадіда 84), Путря, Бойчук, Васильєв, Брагару, Ієде Самсон, Салюк
Попередження: Богданов 54, Золотов 61, Оріховський 81 – Путря 17, Бойчук 45, Гучек 45+4, Шпорн 66, Салюк 78, Білик 80