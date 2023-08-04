Україна

Роз’яснення Комітету арбітрів УАФ щодо трактування ігрового епізоду арбітром матчу 2-го туру Vbet Ліги-2023/24 Верес — Шахтар.

Комітет арбітрів Української асоціації футболу пояснив тлумачення ігрового епізоду поєдинку 2-го туру Vbet Ліги-2023/2024 Верес — Шахтар. Головний експерт з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі спірний епізод, коли захисник "гірників" Микола Матвієнко без свистка виконав штрафний удар, внаслідок чого було зафіксовано взяття воріт.

"Арбітр правильно призначає штрафний удар (ШУ) за порушення, що було скоєне за межами штрафного майданчика.

Правила гри дозволяють гравцям команди, на користь якої призначено ШУ, поновити гру без свистка арбітра, тому із цього погляду гол було забито за правилами.

Слід нагадати, що лише команда, на користь якої призначено ШУ, має право просити арбітра відвести суперників на відстань, і тоді, у цьому випадку, арбітр поновлює гру за свистком.

Після зазначеного вище слід зауважити, що на практиці, коли арбітр втручається в динаміку виконання ШУ (позначаючи спреєм місце виконання ШУ), доцільним є не поновлювати гру, а зробити це за свистком.

VAR: Якби на грі й був VAR, то він би не міг втрутитися, тому що йдеться про поновлення гри. VAR має право перевірити лише порушення, скоєні під час самої гри, а в цьому випадку маємо лише контроль APP", — йдеться у повідомленні на офіційному сайті УАФ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Шахтар.