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Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 2 серпня 2023 року, 17:00.

У поєдинку другого туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар поділив очки з рівненським Вересом (1:1).

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли захисник і капітан "гірників" Микола Матвієнко відзначився скандальним голом зі штрафного.

За хвилину команда Патріка ван Леувена залишилася в меншості після вилучення Артема Бондаренка, який отримав пряму червону картку.

Верес скористався чисельною перевагою та зрівняв рахунок на 62 хвилині зусиллями Шевченка.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Верес — Шахтар у другому турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Верес — Шахтар 1:1

Голи: Шевченко, 62 — Матвієнко, 45+1



Верес: Паст — Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко (Гагун, 88) — Кучеров, Кухарук — Блізніченко (Шестаков, 57), Яго, Дахновський (В. Шарай, 58) — Марусич (Гайдучик, 71).



Шахтар: Різник — Гочолеішвілі (Фарина, 46), Козік, Матвієнко, Топалов — Зубков (Очеретько, 46), Бондаренко, Криськів (Кастілло, 84), Кащук (В’юнник, 59) — Сікан, Траоре (Педріньйо, 84).



Попередження: Кухарук, Кучеров, Фарина, В. Шарай, Шестаков, Вовченко — Гочолеішвілі, Траоре, Матвієнко



На 45+2-й хвилині був вилучений Артем Бондаренко (Шахтар) (грубе порушення).