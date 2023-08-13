Півзахисник Кривбасу прокоментував прийдешній матч проти ЛНЗ.
Максим Луньов, фото ФК Кривбас Кривий Ріг
13 серпня 2023, 11:41
Криворізький Кривбас у рамках третього туру української Прем’єр-ліги зіграє домашній матч проти черкаського ЛНЗ.
Кривбас — ЛНЗ. Напередодні
Напередодні гри півзахисника "біло-червоно-чорних" Максим Луньов прокоментував стан команди.
"Чесно кажучи, налаштовуємось на ЛНЗ, як і на будь-якого іншого суперника. В УПЛ всі команди сильні, тому легко ні з ким не буває. Очікуємо на непростий поєдинок.
ЛНЗ — дебютант УПЛ, але це ні про що не каже. У тому плані, що це хороша команда.
Кривбас двічі пропускав швидкі голи в попередніх іграх, але ми показали, що сильні духом. Адже потім демонстрували хороший футбол, та забивали у відповідь.
На жаль, тільки в Олександрії через ряд причин це не вдалось зробити. Проти Зорі доволі швидко повернулись до гри та заслужено перемогли.
Гол у минулому турі у ворота Зорі не святкував через повагу до колишнього клубу, тут усе зрозуміло. Ця команда мені багато чого дала у футбольному плані і я дуже її поважаю", — заявив український виконавець.
Матч Кривбас — ЛНЗ відбудеться 13 серпня, о 17:00.