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Коментар тренера після яскравої перемоги.

Головний тренер криворізького Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував домашню перемогу над черкаським ЛНЗ — 2:0 у 3-му турі УПЛ.

"Гра була непростою, суперник дуже сподобався. Непогана команда, хоч і новачки УПЛ. Попереджав про це хлопців, але наша команда молодці, витримали. Забили непогані мʼячі, я дуже задоволений. Щось конкретне зараз сказати по грі не можу, адже треба відпочити, спокійно все потім проаналізувати. Будемо рухатись далі".

Про новачків

"Знаєте, хлопці непогано себе сьогодні проявили. Тим більше перший мʼяч забили завдяки нашим центральним захисникам. Але тут є велика роль нашого хорватського новачка Іліча, який віддав шикарну передачу на Стецькова, а далі вже Бескоровайний забив. Я радий в цілому за всю команду. Другий мʼяч також: дуже непогану атаку провели. Хомченовський виконав хорошу передачу, а Задерака замкнув.

В кінцівці суперник також мав моменти, мʼяч у стійку потрапив одного разу, десь Кліщук виручив. Але це вже було за рахунку 2:0, коли хлопці почали грати на втримання. Ось це неправильно, будемо розмовляти. Щоб у майбутньому таких помилок не допускати".

Про можливе підсилення

"Коли він буде у нас, тоді скажу, що є підсилення. Почекайте, ще є час для трансферів до кінця серпня. Радий, що у нас є команда, є з ким працювати. Найголовне, що у всіх є бажання працювати та добиватись результату".

Про майбутній матч з Шахтарем

"Гра – 20 серпня. От коли ми зіграємо, тоді я вам все розкажу".

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Кривбас — ЛНЗ у 3 турі української Прем'єр-ліги.