Іспанія

Голкіпер Барселони прокоментував скандальний матч проти Хетафе.

Каталонська Барселона напередодні розійшлась безгольовим миром у аж ніяк не "мирному" матчі з двома вилученнями для футболістів проти Хетафе в рамках першого туру іспанської Ла Ліги.

Хетафе — Барселона 0:0 Відео та огляд матчу Ла Ліги

Воротар "блаугранас" Марк-Андре тер Штеген після завершення гри поділився враженнями від найбільш суперечливих епізодів протистояння.

"Ми надто багато часу сьогодні провели в меншості, із чим врешті-решт довелось змиритись.

Ситуація з Рафіньєю — чиста червона картка, і подібним речам не місце на матчах нашого футбольного клубу. Щодо іншого, то ми провели хорошу гру.

Ми намагались не надто розтягувати ігровий час, але це було дуже важко, бо суперники намагались це робити зі свого боку.

Хетафе — складна команда, коли грає вдома, бо дуже добре захищається. Проти них завжди незручно грати, хоча вони й не створювали великої небезпеки біля наших воріт.

У нас був один або два дуже непоганих моментів, які могли дати нам можливість вийти вперед за рахунком, але ми цим не скористались", — заявив німецький виконавець.

У наступному турі каталонська Барселона прийматиме Кадіс.