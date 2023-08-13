Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем'єр-ліги.

Сьогодні, 13 серпня, відбудеться матч третього туру української Прем'єр-ліги, у якому закарпатський Минай на своєму полі прийме Дніпро-1.

Поєдинок УПЛ між командами проходитиме на стадіоні Минай-Арена. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Віктор Копієвський. Також на матчі буде доступна система ВАР, за яку відповідатиме Ігор Пасхал.

Онлайн-трансляція:

Після двох турів у Миная нуль очок через дві поразки поспіль, а у Дніпра-1 три очки після однієї зустрічі.