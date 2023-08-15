Україна

Захисник чемпіона країни — про своє повернення.

Захисник Шахтаря Дмитро Чигринський прокоментував перемогу своєї команди в матчі чемпіонату України проти Олександрії.

"Як оцінити перший матч після повернення? Важко сказати. Вважаю, найголовніше – ми виграли. Непросто було, але я орієнтуюсь тільки на результати команди, тому три бали – головний підсумок матчу.



Як змінився чемпіонат? Зміни є, звичайно. По-перше, будемо відверті, через те, що Україна перебуває у стані війни, то у якості футбол втратив, чимало гравців, і це стосується всіх клубів, залишили команди. Але молодь отримала шанс, і я б сказав, що футбол став більш інтенсивним. Це не по сьогоднішній грі, а в цілому. Повторюсь, у якості десь втратив, але це питання часу. Гадаю, цей чемпіонат, порівняно з попереднім, буде вже трошки вищим за рівнем. Ось це основна відмінність, на мою думку.



Молодь теж добре мотивує, бо футбол зараз такий, що на одному досвіді особливо не пограєш. І в тому, що стосується фізичних вимог та інтенсивності, я не маю права відставати від молодих. Тому вони мене підштовхують, а можливо, і щось у мене переймають. Це такий симбіоз, двосторонній процес", — наводить слова Чигринського офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу третього туру УПЛ між Шахтарем та Олександрією.