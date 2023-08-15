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Наставник Олександрії поділився своїми думками після гри з Шахтарем.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував поразку своєї команди у матчі третього туру УПЛ проти донецького Шахтаря (1:2).

"По-перше, мабуть, треба привітати Шахтар з перемогою. А що стосується гри, то сьогодні були два різні тайми, якщо говорити про Олександрію. У першому таймі ми загубилися чи більше злякалися, тому що хотіли грати першим номером. Ми постійно говоримо хлопцям, що навіть з такими командами треба контролювати м’яч і не боятися з ним грати і робити помилки.

Але помилки помилкам – це велика різниця. Якщо ми це тренуємо і помиляємось – немає питань, але якщо ми цього не тренуємо і помиляємось, то це проблема. Хлопці розуміють, і це найголовніше. У другому таймі була вже інша команда, ми прагнули більшого, мабуть, заслуговували теж більшого. Але треба приймати результат таким, яким він є. Думаю, якщо збережемо цей настрій команди бути кращими, який є на тренуваннях, то ці перемоги прийдуть у майбутньому.

Олександрія ще планує трансфери? Є час. Так, можливо, трансфери ще будуть. Ви знаєте, що на сьогодні мав бути дебютант з Еквадору, який грає на позиції лівого захисника, я не знаю, чому не вийшло його заявити. Але це підсилення, я вважаю, є досить якісним. Зараз ми робимо акцент на молоді, звертаємо увагу на розвиток молодих футболістів і думаємо про майбутнє.

Ми працюємо як одна команда. Повторюсь: у першому таймі були помилки, які ми робимо на тренуваннях. Ми відмовились від того, чого хотіли, мабуть, це і є головною причиною. Це футбол, тут помиляються всі, і навіть великі команди це роблять. Головне – робити висновки з помилок і не боятися робити самих помилок. Особливо молоді гравці через помилки стають сильнішими.

У нас завдання номер один – перелаштувати хлопців. Ми хочемо бути командою, яка диктує умови на полі навіть таким командам, як Шахтар. Якщо ми не будемо ставити рамок, то вони будуть задоволені малим, а ми цього не хочемо. Ми хочемо, щоб вони перемагали, і навіть зараз, після поразки хлопці в роздягальні розуміють, що гра так складалась у другому таймі, що ми могли навіть виграти.

Умови гарні, чудові. Треба зробити компліменти тим людям, які в умовах війни роблять такі стадіони, розвивають спорт, і хлопці мають змогу грати в таких умовах. Газон, умови і сам стадіон – це дуже важливо. Для нашої країни великий поштовх, що є футбол. Це завдяки хлопцям на передовій, які дають нам можливість грати у футбол. Низький уклін їм і дякуємо!", - наводить слова Ротаня прес-служба "гірників".

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу третього туру УПЛ між Шахтарем та Олександрією.