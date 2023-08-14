Україна

Шахтар із невпевненим другим таймом утримав перемогу над Олександрією

Футболісти Патріка ван Леувена забили двічі до перерви, але потім помітно сповільнили власну гру та ледь не втратили очки.

Шахтар — Олександрія, фото ФК Шахтар Донецьк

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Шахтар — Олександрія 2:1

Голи: Сікан, 7, Траоре, 31 — Скорко, 60



Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Чигринський (Козік, 74), Матвієнко, Топалов — Очеретько, Назарина, Криськів (Кастілло, 89) — Зубков (Невертон, 82), Траоре (Келсі, 46), Сікан (В’юнник, 46).



Олександрія: Шевченко — Копина (Мартинюк, 81), Бабогло, Логінов, Смирний — Калюжний (Скорко, 46), Ващенко (Погорілий, 81), Плакса (Ковалець, 62) — Калітвінцев, Кулаков, Шулянський (Джевані, 72).



Попередження: В’юнник, Матвієнко — Копина, Скорко, Калітвінцев