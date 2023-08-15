Іспанський фахівець розповів про свою роль на посаді нового керманича молодіжної збірної України.
Унаї Мельгоса, УАФ
15 серпня 2023, 20:59
Наприкінці липня цього року стало відомо, що новим головним тренером молодіжної збірної України вікової категорії до 21 року замість Руслана Ротаня став Унаї Мельгоса.
47-річний іспанський фахівець після навчального семінару в Ужгороді для тренерів українських збірних, який ініціював Сергій Ребров з метою налагодження взаємодії між тренерами національної, молодіжної та юнацьких збірних України, розповів про свою роль на чолі команди U-21.
"Я вважаю себе частиною проєкту Сергія Реброва, адже молодіжна збірна є своєрідним мостом для потрапляння гравців у головну команду.
Наразі моя роль — готувати футболістів, щоб вони швидко адаптувалися до національної збірної. Крім того, я є координатором взаємодії між командами U-17, U-19 та U-21, де переді мною стоять дуже схожі завдання — імплементувати гравців у більш дорослі команди.
В Ужгороді ми працювали саме для того, щоб запустити процес, ініційований Сергієм Ребровим. Ми взаємодіяли зі спеціалістами, які вже тривалий час працюють в УАФ. Ми обговорювали ідеї гри, роботу з гравцями, яких треба підготувати до національної збірної", — цитує слова Мельгоси офіційний сайт УАФ.
Нагадаємо, що до молодіжної збірної України U-21 Унаї Мельгоса працював у молодіжній команди Атлетіка, Динамо Київ, а також був асистентом Сергія Реброва у Ференцвароші та Аль-Айні.