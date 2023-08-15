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Іспанський фахівець розповів про свою роль на посаді нового керманича молодіжної збірної України.

Наприкінці липня цього року стало відомо, що новим головним тренером молодіжної збірної України вікової категорії до 21 року замість Руслана Ротаня став Унаї Мельгоса.

47-річний іспанський фахівець після навчального семінару в Ужгороді для тренерів українських збірних, який ініціював Сергій Ребров з метою налагодження взаємодії між тренерами національної, молодіжної та юнацьких збірних України, розповів про свою роль на чолі команди U-21.

"Я вважаю себе частиною проєкту Сергія Реброва, адже молодіжна збірна є своєрідним мостом для потрапляння гравців у головну команду.

Наразі моя роль — готувати футболістів, щоб вони швидко адаптувалися до національної збірної. Крім того, я є координатором взаємодії між командами U-17, U-19 та U-21, де переді мною стоять дуже схожі завдання — імплементувати гравців у більш дорослі команди.

В Ужгороді ми працювали саме для того, щоб запустити процес, ініційований Сергієм Ребровим. Ми взаємодіяли зі спеціалістами, які вже тривалий час працюють в УАФ. Ми обговорювали ідеї гри, роботу з гравцями, яких треба підготувати до національної збірної", — цитує слова Мельгоси офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що до молодіжної збірної України U-21 Унаї Мельгоса працював у молодіжній команди Атлетіка, Динамо Київ, а також був асистентом Сергія Реброва у Ференцвароші та Аль-Айні.