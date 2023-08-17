Україна

Дніпряни нічого не отримали за трансфер.

СК Дніпро-1 доволі активно попрацював над вхідними трансферами, проте не обійшлось й без втрат.

Як повідомляє офіційний сайт Малаги, новачком команди став центральний захисник Нельсон Монте, який до цього належав дніпрянам.

Португальський футболіст перебрався в Іспанію на правах вільного агента, розірвавши контракт з Дніпром-1. Угода з Малагою розрахована на три роки.

Зазначимо, що Монте перебрався в Дніпро-1 восени 2021 року. Він встиг відіграти дев'ять матчів, а після відправився в оренди в Альмерії та Шавеш через повномасштабне вторгнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дніпро-1 офіційно підтвердив припинення співпраці з Красніковим.