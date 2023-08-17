Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю поєдинку першого матчу третього раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, який відбудеться 16 серпня та розпочнеться о 21:00.

"Срібний" призер попереднього розіграшу української Прем’єр-ліги, дніпровський Дніпро-1, продовжуватиме свої виступи в єврокубковій кампанії спробою дістатись групового етапу Ліги Європи УЄФА.

ДНІПРО-1 — СЛАВІЯ ПРАГА (ПЕРШИЙ МАТЧ — 0:3)

ЧЕТВЕР, 17 СЕРПНЯ, 21:00. СТАДІОН МІСЬКА АРЕНА, КОШИЦЕ (СЛОВАЧЧИНА). ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — ХЕСУС ХІЛЬ МАНСАНО (ДОН-БЕНІТО, ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УНІАН ТБ

Тиждень тому ми доволі оптимістично анонсували мандрівку команди Олександра Кучера до захоплюючої столиці Чехії, але за підсумками того вечора жодних позитивних емоцій через виступи українських колективів ми не отримали. Програло київське Динамо, програли й дніпряни. Але все ж таки це були дві геть різні поразки.

По-перше, за рахунком — 0:3 у першому матчі це навіть не крок у прірву плей-оф Ліги конференцій УЄФА, а вже фактично відірвана від поверхні друга нога для остаточного вильоту. Та й сам футбол у виконанні СК того вечора був такої якості, що ні про які групи Ліги Європи навіть і задумуватись було не варто. Що можна казати, якщо навіть у меншості Славія намагалась грати в атаці більше за український колектив.

Але зрештою, саме третій, "зайвий", гол робить матч-відповідь лише формальністю для чеського колективу. Від рахунку 0:2 ще можна якось відштовхуватись за формально домашніх трибун, тоді як більша перевага суперників не залишає особливих варіантів. Щоб виграти, потрібно забивати голи, як би це не кумедно було почути в контексті футболу. Однак ці прописні істини для Дніпра-1 зразка цього сезону виглядають просто чужими.

Команда Кучера відзначалась голами в усіх офіційних матчах нової кампанії, окрім гостьового проти Славії, однак ще ніколи не забивала тричі. Із Артемом Довбиком у складі чи без нього — не важливо. Як підсумок, цими вихідними ми побачили чергову порцію страждань від СК у матчі чемпіонату України проти закарпатського Миная, який завершився для них утратою очок.

Що ще більше турбує нас на тлі майбутньої дуелі, так це той факт, що дніпряни пропускали в КОЖНІЙ грі з початку нового футбольного року. І якщо на внутрішній арені при цьому хоча б за очки вдається чіплятись, то міжнародні баталії стабільно завершуються великим розчарування. Славія тим часом обіграла Младу Болеслав у чемпіонаті з мінімальним рахунком (1:0), тож у неї все добре. Навіть ротацію встиг провести Їндржих Трпишовські, тоді як у Кучера і в цьому плані ситуація далеко не найкраща.

Зрештою, залишається лише побажати Дніпру-1 зіграти в футбол, за який після матчу буде хоча б не соромно. Бажано при цьому, звичайно, перемогти з хоч якоюсь перевагою за рахунком, оскільки з коефіцієнтом цього сезону в нас, судячи з усього, справи будуть геть кепські. До Зорі "спортклубівці" навряд чи дістануть, але умовну "червону зірку" з неба схопити ще є шанс.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Не зіграють: Третьяков, Мірошниченко — Огбу.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди вперше зустрілись тиждень тому.