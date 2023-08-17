Україна

Фахівець ухвалив рішення залишити клуб УПЛ за власним бажанням.

Спортивний директор Дніпра-1 Євген Красніков припинив співпрацю з клубом. Про це було відомо раніше. Сьогодні "спортклубівці" офіційно підтвердили відхід Краснікова.

"В усіх нас був важкий сезон, підсумком якого стали вдалі результати, хоча й не вийшло досягти омріяного максимуму.

Тривалий час я розмірковував про подальший розвиток подій і прийняв, врешті-решт, важке рішення. Хочу подякувати усім працівникам клубу, керівництву, тренерам, гравцям за професіоналізм та відданість своїй справі, а також вболівальникам за підтримку. Бажаю Дніпру-1 перемог та вдалого виступу в усіх турнірах", - сказав Євген Красніков.

Після двох турів Дніпро-1 набрав чотири очки та посідає лише восьме місце у турнірній таблиці УПЛ. Також команда вилетіла з кваліфікації Ліги чемпіонів та близька до того, щоб вилетіти у відбір Ліги конференцій із Ліги Європи після поразки від чеської Славії (0:3) у першому матчі.