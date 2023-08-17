Україна

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють Динамо Київ та салонікський Аріс.

Київське Динамо та Аріс Салоніки зіграють матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА на полі бухарестського стадіону Жулешті на тлі перемоги грецької команди з рахунком 1:0 тиждень тому.

Мірча Луческу, у порівнянні з тією грою, залучив до стартового складу Дячука в центрі оборони, тоді як Волошин зіграє ліворуч в атаці, а Ванат очолить напад.

Апостолос Терзіс, у свою чергу, використав із перших хвилин Хутесіотіса в рамці воріт.

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак — Шапаренко, Сидорчук, Буяльський — Ярмоленко, Ванат, Волошин.

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Бражко, Шепелєв, Перріс, Андрієвський, Караваєв, Кабаєв, Діалло, Царенко, Біловар, Беніто.



Аріс: Хутесіотіс — Монтоя, Фабіано, Одубаджа, Феррарі — Джурасек, Жан Жюль, Даріда — Моберг-Карлссон, Морон, Пальма.

Запасні: Хуліан, Хрістодулопулос, Рупп, Самора, Матарріта, Павичич, Менендес, Панагідіс.



Гра Динамо Київ — Аріс почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.