Шляхи України за чеської команди знов перетнулись.
Славія - Зоря, фото Зоря
17 серпня 2023, 23:24
Зоря дізналась свого супротивника в раунді плей-оф кваліфікації Ліги Європи. Команда Ненада Лалатовича буде протистояти чеській Славії.
Празький колектив в минулому раунді другого за силою єврокубка протистояв Дніпру-1. В першому матчі Славія перемогла на своєму полі з рахунком 3:0, а в грі-відповіді втримала нічию — 1:1.
Зазначимо, що переможець цього протистояння потрапить в груповий етап Ліги Європи. Програвший — відправиться в груповий етап Ліги конференцій.
Перший матч між командами відбудуться вже 24 серпня, тоді як гра-відповідь — 31 серпня.
Нагадаємо, раніше головний тренер Зорі Ненад Лалатович запевнив, що в кожній грі Зоря буде додавати та ставати краще.