Україна

Шляхи України за чеської команди знов перетнулись.

Зоря дізналась свого супротивника в раунді плей-оф кваліфікації Ліги Європи. Команда Ненада Лалатовича буде протистояти чеській Славії.

Празький колектив в минулому раунді другого за силою єврокубка протистояв Дніпру-1. В першому матчі Славія перемогла на своєму полі з рахунком 3:0, а в грі-відповіді втримала нічию — 1:1.

Зазначимо, що переможець цього протистояння потрапить в груповий етап Ліги Європи. Програвший — відправиться в груповий етап Ліги конференцій.

Перший матч між командами відбудуться вже 24 серпня, тоді як гра-відповідь — 31 серпня.

Нагадаємо, раніше головний тренер Зорі Ненад Лалатович запевнив, що в кожній грі Зоря буде додавати та ставати краще.