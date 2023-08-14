Україна

Керманич луганців висловився після важкої перемоги над Ворсклою.

Головний тренер луганської Зорі Ненад Лалатовіч поділився враженнями від гри проти Ворскли 2:0.



"В мене зараз великі емоції. Був дуже тяжкий виїзд. Скрипник — гарний тренер, а Ворскла чудова команда. Дуже дякую гравцям, за те, що вони були дисципліновані, грали агресивно. Грали так, як ми хотіли, тактично грамотно. Забили швидкий гол, та мали змогу забивати в першому таймі ще тричі та закривати гру.



В другому таймі дали супернику можливість повернутися в гру. Але ми вірили, що повинні перемогти та завдяки голу Джордана таки перемогли.



Треба знов сказати, що фізичний стан наших гравців ще не оптимальний. Було також багато травмованих в нас. Зараз ситуація змінюється. В кожній грі будемо додавати та ставати кращими.



Ця перемога для вболівальників Зорі. Я разом з українським народом. Дуже хочу, щоб війна якомога скоріше закінчилася. Щоб жодна українська мати не плакала та щоб ваша країна жила краще. Я приїхав сюди в найтяжчий момент в історії України, показавши тим, як люблю цю країну. Україна в моєму серці. Хочу залишити свій слід тут.



Велике дякую гравцям. Це їхня перемога.



Чому не було в старті Сапутіна та Русина? Перші два матчі грав Сапутін. В першій зустрічі були деякі помилки. Другий поєдинок був кращій в його виконанні. В нас ще є Турбаєвський та Жилкін. Сьогодні місце у воротах зайняв Турбаєвський, тому що в нас є три молоді воротарі, котрим будемо давати шанс, так як вони всі приблизно одного рівня.



Що стосується Русина, то в нього пошкодження, але сподіваємося, що вже на Олександрію він буде готовий", — цитує наставника офіційний сайт Зорі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ворскла — Зоря у 3 турі української Прем'єр-ліги.