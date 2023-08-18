Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та Олександрія.
Руслан Ротань, фото ФК Олександрія
18 серпня 2023, 18:03
Луганська Зоря та Олександрія продовжать розіграш четвертого туру української Прем'єр-ліги матчем на полі стадіону Лівий Берег.
Ненад Лалатович, після перемоги над полтавською Ворсклою (2:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Руслан Ротань, на тлі поразки від донецького Шахтаря (1:2), використав із перших хвилин Ковальця, Савченка та Сігеєва в центральному трикутнику.
Зоря: Турбаєвський — Кирюханцев, Джордан, Снурніцин, Вантух — Дришлюк, Батагов, Мишньов — Антюх, Волошин — Герреро.
Запасні: Сапутін, Боль, Яцик, Хахльов, Чурко, Нагнойний, Алефіренко, Бугай, Гулько, Мічін, Головкін, Горбач.
Запасні: Долгий, Мельник, Ернандес, Андрейчук, Плакса, Ващенко, Джевані, Мартинюк, Калюжний, Шостак, Погорілий, Єрмаков.
Олександрія: Шевченко — Копина, Бабогло, Логінов, Смирний — Ковалець, Савченко, Сігеєв — Калітвінцев, Кулаков, Шулянський.
Гра Зоря — Олександрія почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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