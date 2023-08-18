Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 18 серпня 2023 року, 19:00.
Зоря - Олександрія, фото Олександрія
18 серпня 2023, 22:59
Зоря в рамках поєдинку четвертого туру елітного дивізіону чемпіонату України приймала на своєму полі Олександрію.
Команди провели дев'яносто хвилин без забитих м'ячів та розписали нічию. Зоря та Олександрія завдали лише один удар в отвір воріт на двох.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Зоря — Олександрія у 4 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Зоря — Олександрія 0:0
Зоря: Турбаєвський — Кирюханцев, Джордан, Снурніцин, Вантух — Дришлюк, Батагов, Мишньов (Чурко, 85) — Антюх (Алефіренко, 76), Волошин (Мічін, 56) — Герреро (Горбач, 86).
Олександрія: Шевченко — Копина, Бабогло, Логінов, Смирний (Погорілий, 76) — Ковалець (Плакса, 63), Савченко, Сігеєв (Шостак, 87) — Калітвінцев, Кулаков (Ващенко, 76), Шулянський (Джевані, 63).
Попередження: Савченко