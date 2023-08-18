Зоря в рамках поєдинку четвертого туру елітного дивізіону чемпіонату України приймала на своєму полі Олександрію.

Команди провели дев'яносто хвилин без забитих м'ячів та розписали нічию. Зоря та Олександрія завдали лише один удар в отвір воріт на двох.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Зоря — Олександрія у 4 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Зоря — Олександрія 0:0

Зоря: Турбаєвський — Кирюханцев, Джордан, Снурніцин, Вантух — Дришлюк, Батагов, Мишньов (Чурко, 85) — Антюх (Алефіренко, 76), Волошин (Мічін, 56) — Герреро (Горбач, 86).

Олександрія: Шевченко — Копина, Бабогло, Логінов, Смирний (Погорілий, 76) — Ковалець (Плакса, 63), Савченко, Сігеєв (Шостак, 87) — Калітвінцев, Кулаков (Ващенко, 76), Шулянський (Джевані, 63).

Попередження: Савченко