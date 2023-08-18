Україна

Керманич луганчан — про матч четвертого тура.

Головний тренер Зорі Ненад Лалатовіч прокоментував нічийний результат в матчі УПЛ проти Олександрії.

"В першому таймі суперник грав краще. Створив декілька моментів, але не стовідсоткових. Ми працювали в обороні дуже організовано. Було бажання працювати на контратаках. Хотіли віддати їм мʼяч в першій половині гри, а в другому перехопити ініціативу. У другому тайми грали агресивніше, ніж Олександрія. В кінці поєдинку додали, створили декілька моментів, але не було потрібної концентрації на фінальній стадії атак. Рахунок, в цілому, закономірний.



Це тільки 4-й мій матч в України. Я знайомлюсь з філософією українського футболу, з командами. Коли в нас повернуться травмовані Бутко, Данченко, ми станемо сильнішими. Чекаємо на їх повернення.



Чи дивилися поєдинки Славії з Дніпром-1? Так. Дивилися обидві гри. Славія забила необовʼязковий швидкий гол. Це додало їм впевненості. Команда з Праги — дуже агресивна. Діє близько до гравців. В неї дуже добрий в пресинг. Центральні захисники не бояться діяти один в один. Нам треба бути дуже дисциплінованими, грати компактно та витримати єдиноборства. Моменти в нас будуть.



На стадіоні була дуже добра атмосфера, прийде багато вболівальників. Наші хлопці, напевно, забули як грати при повних трибунах. Сподіваємось, що ситуація в Україні зміниться, та наші вболівальники зможуть приходити на стадіон. Бажаю нам цього від всього серця", — наводить слова Лалатовіча офіційний сайт клуба.

Нагадаємо, на Football.ua доступний огляд матчу четвертого туру елітного дивізіону чемпіонату України між Зорею та Олександрією.