Новий комплект виконаний у чорному кольорі.
Кирило Ковалець у новій формі, фото Олександрія
19 серпня 2023, 15:52
Клуби елітного дивізіону чемпіонату України продовжують представляти комплекти нової форми на цей сезон. Олександрія не стала виключенням.
Нове екіпірування виконане у чорному кольорі. У презентації взяли участь Ковалець, Шевченко та Калітвінцев.
Нагадаємо, що після чотирьох матчів Олександрія йде на четвертій сходинці з сімома набраними балами.
Зазначимо, що в цій формі олександрійці зіграли проти Зорі — матч завершився без забитих м'ячів.