Україна

Новий комплект виконаний у чорному кольорі.

Клуби елітного дивізіону чемпіонату України продовжують представляти комплекти нової форми на цей сезон. Олександрія не стала виключенням.

Нове екіпірування виконане у чорному кольорі. У презентації взяли участь Ковалець, Шевченко та Калітвінцев.

Нагадаємо, що після чотирьох матчів Олександрія йде на четвертій сходинці з сімома набраними балами.

Зазначимо, що в цій формі олександрійці зіграли проти Зорі — матч завершився без забитих м'ячів.