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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та донецький Шахтар.

Криворізький Кривбас та донецький Шахтар матчем на стадіоні Гірник у Кривому Розі завершуватимуть розіграш четвертого туру української Прем'єр-ліги.

Юрій Вернидуб, після перемоги над черкаським ЛНЗ (2:0), використав із перших хвилин той самий набір виконавців.

Патрік ван Леувен, на тлі перемоги над Олександрією (2:1), залучив до стартового складу Степаненка до опорної зони, тоді як Бондаренко розташується над ним у центральній вісі, а ліворуч гратиме Кащук.

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Іліч, Бізімана, Хомченовський — Задерака, Кожушко, Луньов.

Запасні: Маханьков, Хома, Рябов, Вілівальд, Приходько, Кузик, Семотюк, Дебелко, Вакулко, Блізніченко, Устименко.



Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Чигринський, Матвієнко, Топалов — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Криськів, Кащук — Сікан.

Запасні: Пузанков, Твардовський, Педріньйо, Конопля, Фарина, Козік, Кастілло, Очеретько, Назарина, Невертон, В’юнник, Келсі.



Гра Кривбас — Шахтар почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.