Туреччина

Турецький клуб не домовився з футболістами.

Бешикташ на своєму офіційному сайті повідомив, що відмовляється від переговорів щодо трансферів нападника Ан-Насра Андерсона Таліски та захисника Серхіо Рамоса, який перебуває в статусі вільного агента.

Клуб підтвердив, що переговори велись з обома футболістами, але через розбіжності у фінансових питаннях трансфери не відбулись.

Нагадаємо, що Бешикташ зіграє з київським Динамо у кваліфікації Ліги конференцій.

Поєдинок відбудеться 24 серпня на Супербет Арені в Бухаресті. Початок матчу — о 20:00 за київським часом.

Слідкувати за подіями цього протистояння, в якому вирішуватиметься єврокубкова доля Динамо, ви зможете у відео онлайн-трансляції на Football.ua.