Турецький клуб не домовився з футболістами.
СЕРХІО РАМОС, GETTY IMAGES
23 серпня 2023, 09:55
Бешикташ на своєму офіційному сайті повідомив, що відмовляється від переговорів щодо трансферів нападника Ан-Насра Андерсона Таліски та захисника Серхіо Рамоса, який перебуває в статусі вільного агента.
Клуб підтвердив, що переговори велись з обома футболістами, але через розбіжності у фінансових питаннях трансфери не відбулись.
Нагадаємо, що Бешикташ зіграє з київським Динамо у кваліфікації Ліги конференцій.
Поєдинок відбудеться 24 серпня на Супербет Арені в Бухаресті. Початок матчу — о 20:00 за київським часом.
Слідкувати за подіями цього протистояння, в якому вирішуватиметься єврокубкова доля Динамо, ви зможете у відео онлайн-трансляції на Football.ua.