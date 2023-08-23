Іспанія

Наставник Жирони задоволений грою українця.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував гру Віктора Циганкова в перших матчах сезону.

"Для мене мати у команді Віктора – це благословення. Він гравець, який ефектно працює, має футбол, має менталітет, має смиренність. Я думаю, що він має все це.

Очевидно, що він кращий на фланзі, ніж у середині поля. Він здатний створювати глибину, удари та голи, у нього це є, але він поки що не почувається комфортно. Я й надалі збираюся використовувати його в середині, тому що він має давати нам ситуації глибини зсередини, але, звісно, на фланзі він почувається комфортніше", — підкреслив тренер.

Нагадаємо, раніше Віктор Циганков віддав результативну передачу на дебютний гол Артема Довбика в Ла Лізі.