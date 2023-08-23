Україна

Наставник "моряків" поділився своїми думками після гри з Лівим Берегом.

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/16 фіналу Кубка України проти Лівого Берега (2:1).

"Після такої гри не до вражень, чесно. Головне, що ми виграли у важкій грі. Нічого іншого не чекали, розуміли, що це кубок. Для кожної команда ця гра була важлива. Через те все вийшло так, як ми чекали. Слава Богу, що ми виграли.

Які шанси на перемогу Чорноморця» ви давали перед грою? У вас є трішки таке знущання в цьому питанні? Ми граємо з командою Першої ліги, як ви думаєте, скільки я давав шансів? 10 на 90 на користь Лівого Берега. Ні, ну звичайно, ми хотіли і сподівалися виграти, та й мали ми вигравати.

Велика вдячність людям, які зробили та профінансували такий стадіон. Для всього українського футболу це добра, гарна арена. Тут все по-футбольному. Добре, що в Україні з’явилася ще одна така арена. Дякую тим людям, які це все зробили", - наводить слова Григорчука прес-служба клубу.

Зазначимо, що перед матчем у Кубку України Чорноморець в УПЛ обіграв київське Динамо (3:2).