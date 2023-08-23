Україна

Перша жертва відродженого турніру сталася у складі дебютанта УПЛ.

ЛНЗ у своїх соціальних мережах оголосив про відставку головного тренера Олександра Ковпака.

Це сталося одразу після сенсаційної поразки дебютанта УПЛ у матчі 1/16 фіналу Кубка України проти Вікторії (0:1) із Першої ліги.

До цього ЛНЗ провів чотири тури в УПЛ, у яких набрав три очки за перемогу над Минаєм. При цьому було зафіксовано три поразки від Чорноморця, Кривбасу та Полісся.

Нагадаємо, Ковпак став головним тренером ЛНЗ 2 грудня минулого року, а до цього з 5 вересня керував командою із приставкою виконувача обов'язків. Разом із Ковпаком ЛНЗ вперше в історії вийшов до УПЛ.

Свій наступний матч ЛНЗ проведе проти Металіста 1925. Гра відбудеться 26 серпня, о 15:00 за київським часом.