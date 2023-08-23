Україна

Його можна буде подивитися на День незалежності України.

УАФ анонсували документальний фільм про український футбол під час минулого сезону - повідомляє організація у пості.

"В день річниці поновлення українського футболу в умовах повномасштабної війни, анонсуємо вихід документальної стрічки – "Особливий сезон".

Фільм повертає нас до подій 2022-го року, коли після повної зупинки український футбол заново відродився всупереч складним випробуванням великої війни.

Своїми спогадами та переживаннями діляться герої фільму – це футболісти, тренери, власники клубів, арбітри, а ще політики, функціонери та представники силових структур. Дана стрічка проводить нас за лаштунки футболу під звуки сирен особливого сезону 2022/2023.

Фільм з'явиться в доступі на нашому YouTube-каналі завтра, в День Незалежності України. Дякуємо нашим воїнам за захист і гарного перегляду!" — говориться у публікації, присвяченій фільму.