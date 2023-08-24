Україна

20-річний футболіст може зіграти проти Колоса.

Георгій Судаков повернувся до загальної групи, повідомив офіційний Твіттер-акаунт Шахтаря.

20-річний атакуючий півзахисник вже тренується з усією командою та готується до гри проти Колоса, яка відбудеться 27 серпня.

Нагадаємо, що Судаков у новому сезоні ще не виходив на поле. Він вибув зі складу наприкінці липня. Георгій відновлювався після операції на апендицит.

Матч Колос — Шахтар пройде 27 серпня о 15:00.