Барселона домовилась з голкіпером Марком-Андре тер Штегеном про новий контракт. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, про угоду буде оголошено сьогодні, 25 серпня. Контракт буде діяти до літа 2028 року. Сторони проведуть реструктуризацію зарплатні, що допоможе подолати фінансові труднощі.

Marc André ter Stegen signs new long term contract at Barcelona today — it’s done and sealed 🚨🔵🔴 #FCB



Agreement reached two weeks ago until June 2028, understand it’s now set to be signed today. Documents ready. pic.twitter.com/I3YQosoB9i