Німець продовжить виступати за чемпіона Іспанії.
МАРК-АНДРЕ ТЕР ШТЕГЕН, GETTY IMAGES
25 серпня 2023, 13:42
Барселона домовилась з голкіпером Марком-Андре тер Штегеном про новий контракт. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, про угоду буде оголошено сьогодні, 25 серпня. Контракт буде діяти до літа 2028 року. Сторони проведуть реструктуризацію зарплатні, що допоможе подолати фінансові труднощі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Марк-Андре тер Штеген отримав посаду другого капітана в Барселоні.