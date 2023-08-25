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Захисник Полісся — про поточний сезон.

Захисник Полісся Микита Кравченко дав коментар напередодні поєдинку п'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату України проти Олександрії.

"В команді гарний настрій, всі знаємо, що насправді буде важка гра, враховуючи, що вона до того ж і виїзна. Налаштовуємо себе на дійсно важкий матч. Олександрія дуже добре грає з м’ячем, у них хороший контроль м’яча. Ну, і звісно їх сильна сторона — молоді, швидкі та перспективні гравці.

Я вважаю, що загалом чемпіонат доволі важко передбачуваний: аутсайдери можуть обіграти гранди, і всі грають на одному рівні. Тому кожні ігрові бали нам дуже важливі. Я оцінюю наш старт, як непоганий, але можемо краще. Але загалом чемпіонат є дуже цікавим. Ви лише погляньте, навіть Шахтарю та Динамо кожен суперник у грі створює проблеми, тому зараз дуже добротний та рівний чемпіонат", — наводить слова Кравченка офіційний сайт Полісся.

Нагадаємо, що матч Олександрія — Полісся відбудеться у суботу, 25 серпня, о 17:00. На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція.