Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка України, що відбувся 23 серпня 2023 року, 14:00.
Агробізнес - Полісся, фото - Полісся
24 серпня 2023, 10:59
В 1/16 фіналу Кубка України Полісся зустрічалось з Агробізнесом. Житомиряни зуміли відзначитись у воротах суперника по разу в кожному з таймів. Спочатку Янаков класно виконав штрафний удар, а згодом Будківський забив у порожні ворота після того, як голкіпер суперників Попович в простій ситуації подарував м'яч Поліссю.
Житомирський колектив крокує в 1/8 фіналу. Агробізнес припиняє виступи в Кубку України.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Агробізнес — Полісся у четвертому етапі Кубка України-2023/24:
Агробізнес — Полісся 0:2
Голи: Янаков, 38, Будковський, 82.
Агробізнес: Попович, Гаврушко, Бариляк, Мячин (Волков, 46), Даценко, Теплий (Гудзинський, 86), Толочко (Тишинінов, 80), Заєць, Квасний (Лень, 66), Кузьмин, Свистун (Грицак, 66).
Полісся: Поспєлов, Гітченко, Шаповал, Джасім, Смоляков (Максименко, 46), Аріелсон (Будківський, 46), Танковський (Мустафаєв, 46), Шастал, Янаков (Грищенко, 89), Огіря, Крушинський (Кушніренко, 46).
Попереджені: Бариляк (73), Грицак (86) — Смоляков (6), Крушинський (42), Огіря (72), Мустафаєв (76).