Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка України, що відбувся 23 серпня 2023 року, 14:00.

В 1/16 фіналу Кубка України Полісся зустрічалось з Агробізнесом. Житомиряни зуміли відзначитись у воротах суперника по разу в кожному з таймів. Спочатку Янаков класно виконав штрафний удар, а згодом Будківський забив у порожні ворота після того, як голкіпер суперників Попович в простій ситуації подарував м'яч Поліссю.

Житомирський колектив крокує в 1/8 фіналу. Агробізнес припиняє виступи в Кубку України.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Агробізнес — Полісся у четвертому етапі Кубка України-2023/24:

Агробізнес — Полісся 0:2

Голи: Янаков, 38, Будковський, 82.

Агробізнес: Попович, Гаврушко, Бариляк, Мячин (Волков, 46), Даценко, Теплий (Гудзинський, 86), Толочко (Тишинінов, 80), Заєць, Квасний (Лень, 66), Кузьмин, Свистун (Грицак, 66).

Полісся: Поспєлов, Гітченко, Шаповал, Джасім, Смоляков (Максименко, 46), Аріелсон (Будківський, 46), Танковський (Мустафаєв, 46), Шастал, Янаков (Грищенко, 89), Огіря, Крушинський (Кушніренко, 46).

Попереджені: Бариляк (73), Грицак (86) — Смоляков (6), Крушинський (42), Огіря (72), Мустафаєв (76).