Україна

Тренер дав коментар в день матчу.

Виконувач обов'язків головного тренера Металіста 1925 Едмар розповів по підготовку команди до матчу УПЛ проти ЛНЗ.

"Ротація у матчі Кубка України проти Гірника-Спорт? У нас немає такого, усі футболісти, хто тут знаходиться — це всі для нас гравці основного складу. Тому, хто найкраще виглядатиме напередодні матчу, то і буде грати. Звісно, що на Кубок обирали серед тих, хто грав менше у чемпіонаті, а вже перед ЛНЗ будемо додатково оцінювати ситуацію.

Зміна тренера в ЛНЗ? Чесно кажучи, не знаю, як там влаштовані внутрішні справи. Мабуть, що ті футболісти, які не грали, вони, ймовірно, захочуть щось довести. Завжди, коли приходить новий тренер вони хочуть довести йому, що вони гідні бути в стартовому складі. Тому вивчаємо суперника, як завжди ми це робимо та будемо намагатися повернутися з виїзду з позитивним результатом.

Ми завжди про це говоримо, що перемогу можна здобути за рахунок колективу. А також потрібно шукати слабкі сторони в ЛНЗ, щоб намагатися їх використати.

Бичек? Скоріш за все, що він нам поки що не допоможе, бо він достатньо багато пропустив, йому потрібен час на відновлення, дай Боже йому здоров'я, щоб він швидше повертався до роботи", — наводить слова Едмара офіційний сайт харків'ян.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дудник керуватиме ЛНЗ в матчі з Металістом 1925.