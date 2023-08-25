Україна

Визначився в.о. головного тренера черкаського клубу.

Юрій Дудник — виконувач обовʼязків головного тренера на матчі проти Металіста 1925. Про це повідомляє пресслужба черкащан.

Нагадаємо, ЛНЗ звільнив Олександра Ковпака після поразки у Кубку України. Дебютант УПЛ поступився Вікторії (0:1) із Першої ліги.

Повідомляється, що Андрій Дикань став новим тренером воротарів та помічник Юрія Дудника на матчі проти харківʼян.

Гра ЛНЗ — Металіст 1925 відбудеться 26 серпня, о 15:00 за київським часом.