Визначився в.о. головного тренера черкаського клубу.
Юрій Дудник, ЛНЗ
25 серпня 2023, 17:53
Юрій Дудник — виконувач обовʼязків головного тренера на матчі проти Металіста 1925. Про це повідомляє пресслужба черкащан.
Нагадаємо, ЛНЗ звільнив Олександра Ковпака після поразки у Кубку України. Дебютант УПЛ поступився Вікторії (0:1) із Першої ліги.
Повідомляється, що Андрій Дикань став новим тренером воротарів та помічник Юрія Дудника на матчі проти харківʼян.
Гра ЛНЗ — Металіст 1925 відбудеться 26 серпня, о 15:00 за київським часом.