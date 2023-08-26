Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та житомирське Полісся.

Олександрія та житомирське Полісся завершуватимуть програму суботи в рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Руслан Ротань, після нічиєї проти луганської Зорі (0:0), вирішив використати з перших хвилин той самий набір виконавців.

Юрій Калітвінцев, на тлі перемоги над черкаським ЛНЗ (2:1), залучив до стартового складу Смолякова ліворуч у захисті, тоді як Будківський зіграє в парі з Аріелсоном на вістрі атаки.

Олександрія: Шевченко — Копина, Бабогло, Логінов, Смирний — Ковалець, Савченко, Сігеєв — Калітвінцев, Кулаков, Шулянський.

Запасні: Долгий, Ернандес, Андрейчук, Білошевський, Плакса, Ващенко, Скорко, Мартинюк, Калюжний, Шостак, Погорілий, Єрмаков.



Полісся: Бойко — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Козак, Крушинський, Танковський, Макуана — Будківський, Аріелсон.

Запасні: Кудрик, Огіря, Янаков, Шастал, Гітченко, Назаренко, Кушніренко, Грицук, Мустафаєв, Поспєлов, Чечер, Джасім.



Гра Олександрія — Полісся почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.