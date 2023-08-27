Україна

Захисник Колосу розповів про адаптацію в новому колективі.

Український центральний захисник Микита Бурда влітку цього року долучився до складу ковалівського Колосу, так і не зачепившись належним чином за місце в стартовому складі рідного для нього київського Динамо.

Новачок уже встиг відіграти чотири матчі за свій новий клуб, після чого може підбити певні підсумки стартового досвіду виступів під керівництвом Ярослава Вишняка.

"Якщо згадувати попередню гру проти Руху, то результат 1:1 для нас більш позитивний, аніж для Руху. Вони були ближчі до перемоги, у них було більше моментів, та й взагалі, Рух як команда дуже сподобався, дуже додали в цьому сезоні.

Гра була складна. По-перше, було дуже спекотно. Арена Львів — специфічний стадіон, достатньо закритий і в таку погоду там важко циркулює повітря. Тому було фізично важкувато.

По-друге, у Руха багато молодих гравців і видно, що вони добре працювали над фізикою, в першому таймі краще виглядали ми, а ось у другому таймі перевага була вже за ними. Тому для нас нічия стала більш позитивним результатом, аніж для них. Загалом, гарна гра була.

У нас усе добре всередині колективу, комунікуємо чудово, тепло спілкуємось. Зрозуміло, що ми всі новачки так чи інакше були знайомі між собою, але тепер ми в одній команді і знайомимося ближче.

Тепер треба показати гарний результат, адже саме він є мірилом того, чи все добре у команди в плані атмосфери. Сезон все покаже, можна казати, що все здорово, а результату не буде. А можна нічого не казати і бачити результат. Тут все покаже лише фінальна турнірна таблиця.

У мене були різні варіанти, але я не скажу, що дійшло до конкретики. А ще, якщо дивитися правди в очі, це не якісь клуби, заради яких я хотів би поїхати з дому, із України. Я хотів залишитися тут.

Звичайно, якби це були топові команди на мій рівень, тоді я б розглядав такі варіанти. Але більше мені хотілося залишитися в Україні, а по-друге, Колос — це єдиний клуб, який озвучив конкретику. Клуб обрав мене, а я відповів згодою.

Сам Колос мені дуже імпонує, я знаю цей клуб вже дуже давно, грав із ними ще в чемпіонаті області, коли я був в молодіжних командах Динамо, а Колос грав у аматорах. За цей час клуб показав фантастичний прогрес, піднявшись з аматорів до Прем’єр-Ліги, збудували базу, стадіон. Збіглись кілька факторів, тому я й опинився в Колосі.

Графік на старті сезону ми витримуємо, бо гарно попрацювали на зборах, а грати матчі — це завжди краще, аніж тренуватись. Звичайно, якщо по собі подивитися, мені трохи тяжко переносити таку кількість матчів, але не через навантаження, а через погодні умови. Коли сильна спека, йде ще більше сил і організм потребує більше ретельного відновлення, щоб ти був готовий до наступного матчу.

Календар дійсно нелегкий — Рух, матч на Кубок, а потім Шахтар. Але коли є позитивний результат, то і працювати легше, і втома переноситься краще.

Звичайно, що нас здивувало, що Шахтар уже двічі втратив очки цього сезону. Це лідер українського футболу, топова команда. Тому, коли вони втрачають очки, це завжди певним чином сенсація.

Мені зараз подобається те, що лідери втрачають очки. Раніше було так, що грає Шахтар або Динамо, вмикаєш гру, а там на 30-й хвилині уже 2:0 рахунок і доля матчу де-факто зрозуміла. Класно, що зараз є багато команд, які можуть відбирати очки у фаворитів, я вважаю, що цей чемпіонат тільки виграє від цього", — заявив український виконавець.

Матч Колос — Шахтар відбудеться 27 серпня, о 15:00.