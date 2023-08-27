Україна

Сербський фахівець, схоже, вирішив залишити луганський клуб після нічиєї з Минаєм.

У рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги закарпатський Минай зіграв унічию з луганською Зорею (1:1).

Головний тренер Зорі Ненад Лалатовіч поділився враженнями від цього протистояння, заявивши про можливу відставку зі своєї посади після цього поєдинку.

"Вітаю обидві команди з грою. Дуже важко було грати за такої спеки. Нам було дуже важко після Славії, адже були переїзди з Чехії до Польщі, з Польщі до Чехії, в Словаччину, потім додому. Вчора не зуміли потренуватися навіть, бо стадіон “Авангард” був заброньований. Клуб вирішив продати Русина у важкий для команди час. Багато гравців пішло з команди, Бутко і Данченко травмовані, Русина, повторюся, продали. Не вистачає цих чотирьох гравців, щоб “Зоря” була б хоча би на тому рівні, що раніше.

Команді потрібні ще швидкі гравці: два гравці у центр поля, також – в оборону. Щоб ми могли грати в більш атакувальний футбол, як у Європі грають. Ми у Польщі під час підготовчого циклу мали 13-14 гравці у своєму розташуванні. Але від мене все одно були очікування. Я сам від себе очікував чогось. Мені дуже подобається український чемпіонат й Україна взагалі. Я приїхав сюди не заради грошей, я хотів бути поруч з Україною, з її народом.

Впевнений, якби на початку збору у нас було 20 гравців, якби були ті гравці, яких я хотів бачити, ми були б краще готові до чемпіонату. З п’яти матчів – дві нічиї, дві поразки, одна перемога. Напевно, я піду з українського футболу, треба буде розмовляти з президентом. Коли я приїхав сюди, я не приїхав заради грошей. Я люблю Україну, український народ, буду до кінця з вами. Не шкодую, що приїхав сюди. Хочу показати, що я велика людина, тож я відмовляюся від трьох зарплат, від компенсації, і поїду додому. Дякую усім.

Приїхав до України, бо я був завжди з Україною. Так буде і надалі. Я поруч з вашим народом. Бажаю вам усмішок, як це у вас було раніше. Треба розмовляти з президентом. Бо ця команда слабкіша, ніж та, що була тут раніше.

Герреро довго не грав, Русин не грає. Багато гравців травмовані. На цей момент це максимум цієї команди. Ще раз всім дякую, на жаль, я буду їхати з України. Спершу я був впевнений, що зможу досягнути тут кращих результатів, але вже є так, як є. Я приїхав не заради грошей, тож не буду вимагати всіх зобов’язань, які у клубу є переді мною за контрактом. Я теж незадоволений результатом, тож хай клуб шукає нового тренера. А можливо, знайду нову команду в Україні", — цитує слова Ненада Лалатовіча офіційний сайт Минаю.

Дивитися відео голів та огляд матчу Минай — Зоря ви можете на Football.ua.