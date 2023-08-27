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Хавбек Минаю — про нічию у матчі чемпіонату України проти Зорі (1:1).

У рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги закарпатський Минай зіграв унічию з луганською Зорею (1:1).

Півзахисник Минаю Єгор Твердохліб поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Можемо бути задоволені результатом. Вийшла така нічийна гра, яка сподобалася вболівальникам. Було багато моментів як і в нас, так і в Зорі. У кінці ми трошки підсіли, тому вони могли нам забити, але сталося так, що зіграли внічию. Вважаю, що це закономірний результат, яким ми можемо бути задоволені.

Зараз потрібно виходити на кожен матч та демонструвати гарну гру — це наше головне завдання. Наступний матч в нас також домашнього характеру проти донецького Шахтаря. Будемо готуватися та сподіваємося, що зможемо продемонструвати гарну гру", — сказав Єгор Твердохліб.

Дивитися відео голів та огляд матчу Минай — Зоря ви можете на Football.ua.