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Захисник Минаю — про нічию у матчі чемпіонату України проти Зорі (1:1).

У рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги закарпатський Минай зіграв унічию з луганською Зорею (1:1).

Захисник Минаю Дмитро Нємчанінов поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Якщо чесно, то емоцій немає, оскільки якщо згадувати останній матч попереднього чемпіонату, то там ми програли з рахунком 0:3. Хоча по грі, вже на перших хвилинах, ми мали перемагати 2:0, але не забили і отримали три голи.

Зараз зрозуміло, що Зоря після єврокубків була виснажена, але по грі не дуже було видно, що вони якось підсіли фізично. Було всім жарко, і мені здається, що цю гру ми провели набагато краще, ніж минулого сезону. Знаєте, хтось каже, що не потрібно гнівити долю, але я вважаю, що ми мали перемагати Зорю. У нас було дуже багато моментів — стільки в нас не було за всі останні поєдинки разом узяті.

Звісно, радує, що в нас ці моменти з'явилися у порівнянні з минулими матчами. Вже п'ятий тур, фізично ми стали більш підготовленими. Всі знають, що початок сезону дається добре далеко не всім — хіба тільки командам, які грають в єврокубках. І зараз прийшов той час, коли ми набрали оптимальні кондиції.

Ми ж і самі розуміємо, що не можемо програвати кожну гру, а тільки говорити про те, як добре ми грали. За це ні балів, ні премій, ні слави не буде, а потім ходити в городі й не знати, як люди на тебе будуть дивитися. Кожна людина не хоче програвати і ходити в невдахах. Добре, що відігралися, з'явилися моменти. Це всиляє надію, що нас має прорвати", — сказав Дмитро Нємчанінов.

Дивитися відео голів та огляд матчу Минай — Зоря ви можете на Football.ua.