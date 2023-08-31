Україна

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про призначення до головної команди країни.

Ребров розповів, що саме керівник Офісу президента України Андрій Єрмак посприяв його призначенню у збірну.

"Я знаю його дуже давно — ще до того, як він став помічником президента. Єрмак — дуже порядна людина. Він був ініціатором того, щоб я повернувся в Україну і працював зі збірною, але це було ще до повномасштабної війни. Я дуже вдячний Андрію та людям, які допомагали тому, щоб я повернувся в Україну", — сказав Ребров у інтерв'ю Роману Бебеху.

Також Сергій Станіславович розповів, що мав бесіду з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я спілкувався з нашим президентом і був дуже здивований, що президент України мінімум 40 хвилин розмовляв зі мною про футбол".

"Не міг повірити в це, коли у нього такі завдання перед державою, а він встигає робити все і слідкувати, намагається розвивати наш футбол".

Раніше Ребров оголосив склад збірної України на матчі відбору до Євро-2024 з Англією та Італією.