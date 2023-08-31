Україна

КДК ухвалив низку рішень щодо покарань за вилучення у 4-5 турах української Прем'єр-ліги.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ оголосив про ухвалення рішень щодо покарань за вилучення гравців української Прем'єр-ліги у четвертому та п'ятому турах:

Артема Бондаренка (Шахтар) за вилучення у матчі проти Кривбасу у 4-му турі відсторонили на три матчі, враховуючи умовну санкцію за серйозне ігрове порушення у матчі 2-го туру проти Вереса;

Георгія Гочолеішвілі (Шахтар) за вилучення у матчі проти Колоса у 5-му турі відсторонили від участі у змаганнях на два матчі;

Максима Марусича (Верес) та Дмитра Хомченовського (Кривбас) за вилучення у матчах 4-го туру відсторонили від участі у змаганнях на два матчі, з яких на один матч умовно.