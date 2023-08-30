Український фахівець не зміг очолити клуб УПЛ через діючі домовленості.
Олександр Бабич, ФК Маріуполь
30 серпня 2023, 19:09
Головний тренер Фратрії Олександр Бабич прокоментував інформацію про те, що не хотів очолювати луганську Зорю та повертатися до України, де йде війна.
"Я отримав пропозицію очолити болгарську Фратрію, підписав контракт. І лише через десять днів мені зателефонували із Зорі.
Однак я вже був пов’язаний контрактом і людською домовленістю з керівництвом болгарського клубу.
Окрім Зорі, мене запрошували клуби з Вірменії та Грузії, але я через ті ж причини відмовив і їм. Тож це ніяк не пов’язано з тим, що я нібито не хочу повертатися в Україну через війну", — наводить слова Бабича УПЛ ТБ.
Нагадаємо, раніше 44-річний фахівець очолював Маріуполь, Чорноморець та Кривбас, а також був тренером у Жемчужині.