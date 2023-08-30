Україна

Український фахівець не зміг очолити клуб УПЛ через діючі домовленості.

Головний тренер Фратрії Олександр Бабич прокоментував інформацію про те, що не хотів очолювати луганську Зорю та повертатися до України, де йде війна.

"Я отримав пропозицію очолити болгарську Фратрію, підписав контракт. І лише через десять днів мені зателефонували із Зорі.

Однак я вже був пов’язаний контрактом і людською домовленістю з керівництвом болгарського клубу.

Окрім Зорі, мене запрошували клуби з Вірменії та Грузії, але я через ті ж причини відмовив і їм. Тож це ніяк не пов’язано з тим, що я нібито не хочу повертатися в Україну через війну", — наводить слова Бабича УПЛ ТБ.

Нагадаємо, раніше 44-річний фахівець очолював Маріуполь, Чорноморець та Кривбас, а також був тренером у Жемчужині.