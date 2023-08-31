Вінгер киян потрапив у список для участі в матчах кваліфікації КАН.
Самба Діалло, getty images
31 серпня 2023, 20:40
Головний тренер збірної Сенегалу Аліу Сіссе оголосив список гравців, що отримали виклик у склад команди, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Сенегала.
В цьому списку знайшлось місце для вінгера Динамо Київ Самба Діалло. Для 20-річного гравця це дебютний виклик у дорослу національну збірну.
До цього він виступав лише за молодіжні команди.
Сенегальці в рамках цього збору проведуть матч проти збірної Руанди у кваліфікації до Кубка африканських націй.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Самба Діалло став переможцем Кубка африканських націй U20.