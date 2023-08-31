Україна

Вінгер киян потрапив у список для участі в матчах кваліфікації КАН.

Головний тренер збірної Сенегалу Аліу Сіссе оголосив список гравців, що отримали виклик у склад команди, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Сенегала.

В цьому списку знайшлось місце для вінгера Динамо Київ Самба Діалло. Для 20-річного гравця це дебютний виклик у дорослу національну збірну.

До цього він виступав лише за молодіжні команди.

Сенегальці в рамках цього збору проведуть матч проти збірної Руанди у кваліфікації до Кубка африканських націй.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Самба Діалло став переможцем Кубка африканських націй U20.