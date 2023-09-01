Артур Рудько буде виступати за донецький клуб.
Артур Рудько, фото Денис Руденко
01 вересня 2023, 22:55
Несподіваний трансфер оформив Шахтар наприкінці трансферного вікна. Новим голкіпером команди став 31-річний Артур Рудько. Гравця було внесено до заявки "гірників" на сезон.
Минулий сезон Рудько провів у складі польського Леха, там Артур не був основним і зіграв лише 6 матчів за сезон. До цього воротар виступав за Металіст, Пафос, Динамо та Говерлу.
Цікаво, що Рудько є вихованцем Динамо – найпринциповішого суперника Шахтаря.
За місце в основі Рудько боротиметься з молодими Дмитром Різником та Тимуром Пузанковим.