Україна

Артур Рудько буде виступати за донецький клуб.

Несподіваний трансфер оформив Шахтар наприкінці трансферного вікна. Новим голкіпером команди став 31-річний Артур Рудько. Гравця було внесено до заявки "гірників" на сезон.

Минулий сезон Рудько провів у складі польського Леха, там Артур не був основним і зіграв лише 6 матчів за сезон. До цього воротар виступав за Металіст, Пафос, Динамо та Говерлу.

Цікаво, що Рудько є вихованцем Динамо – найпринциповішого суперника Шахтаря.

За місце в основі Рудько боротиметься з молодими Дмитром Різником та Тимуром Пузанковим.